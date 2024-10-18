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НХЛ. «Питтсбург» примет «Каролину», «Виннипег» сыграет с «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»

«Питтсбург» дома сыграет с «Каролиной» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Виннипег» встретится с «Сан-Хосе», «Колорадо» будет противостоять «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoПиттсбург
logoКаролина
logoКолорадо
logoАнахайм
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoВиннипег
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