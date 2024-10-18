«Барыс» выплатил Болье, Бутчеру и Маклауду компенсацию, равную бюджету клуба из чемпионата Казахстана – около 53 млн рублей (Metaratings)
«Барыс» выплатил игрокам компенсацию, равную бюджету клуба чемпионата Казахстана.
Об этом сообщает Metaratings.
Сегодня клуб сообщил о прекращении сотрудничества с защитниками Нэтаном Болье и Уиллом Бутчером, а также нападающим Майклом Маклаудом. Контракты расторгнуты по инициативе команды с выплатой компенсации.
По данным издания, при расторжении соглашений «Барыс» выплатил игрокам компенсацию, равную годовому бюджету клуба из нижней части турнирной таблицы чемпионата Казахстана.
Сообщается, что клуб потратил около 53 млн рублей. Компенсация Маклауду составила около 18,5 млн рублей, Бутчеру – 21,5 млн, Болье – 13 млн.
Болье провел 8 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился одной передачей. На счету Бутчера 3 передачи в 15 играх. Маклауд за 16 матчей записал в свой актив 6 (3+3) баллов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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