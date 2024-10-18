«Барыс» выплатил Болье, Бутчеру и Маклауду компенсацию, равную бюджету клуба из чемпионата Казахстана – около 53 млн рублей (Metaratings)

«Барыс» выплатил игрокам компенсацию, равную бюджету клуба чемпионата Казахстана.

Об этом сообщает Metaratings.

Сегодня клуб сообщил о прекращении сотрудничества с защитниками Нэтаном Болье и Уиллом Бутчером , а также нападающим Майклом Маклаудом . Контракты расторгнуты по инициативе команды с выплатой компенсации.

По данным издания, при расторжении соглашений «Барыс » выплатил игрокам компенсацию, равную годовому бюджету клуба из нижней части турнирной таблицы чемпионата Казахстана.

Сообщается, что клуб потратил около 53 млн рублей. Компенсация Маклауду составила около 18,5 млн рублей, Бутчеру – 21,5 млн, Болье – 13 млн.

Болье провел 8 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился одной передачей. На счету Бутчера 3 передачи в 15 играх. Маклауд за 16 матчей записал в свой актив 6 (3+3) баллов.