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Заврагин о возвращении в СКА: «Ротенберг позвонил и сказал: «У тебя новый этап, надо показывать себя». Чувствую себя неплохо, адаптация проходит»

Егор Заврагин рассказал о возвращении в СКА.

19-летний голкипер уходил в «Сочи» на правах аренды перед началом регулярного чемпионата. В октябре армейцы вернули его в свою команду.

«В новой команде чувствую себя более-менее неплохо. Адаптация проходит.

В СКА более мастеровитые игроки, чем были в «Сочи». Много именитых хоккеистов. Но не могу сказать, что есть какие-то кардинальные отличия.

Не знаю даже, можно ли назвать возвращение в СКА неожиданностью. Мне позвонил Роман Ротенберг. Звонку не удивился, сразу все понял, он все объяснил. Сказал: «У тебя новый этап. Надо показывать себя».

Я приехал в Петербург показывать свою игру. Естественно, никто не обещал мне, что я буду первым номером. Только через работу и игры можно этого достигнуть», – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.

Лучшие игроки СКА получают волшебный шар энергии от Ротенберга. Такого вы еще не видели

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
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