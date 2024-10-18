Заврагин о возвращении в СКА: «Ротенберг позвонил и сказал: «У тебя новый этап, надо показывать себя». Чувствую себя неплохо, адаптация проходит»
19-летний голкипер уходил в «Сочи» на правах аренды перед началом регулярного чемпионата. В октябре армейцы вернули его в свою команду.
«В новой команде чувствую себя более-менее неплохо. Адаптация проходит.
В СКА более мастеровитые игроки, чем были в «Сочи». Много именитых хоккеистов. Но не могу сказать, что есть какие-то кардинальные отличия.
Не знаю даже, можно ли назвать возвращение в СКА неожиданностью. Мне позвонил Роман Ротенберг. Звонку не удивился, сразу все понял, он все объяснил. Сказал: «У тебя новый этап. Надо показывать себя».
Я приехал в Петербург показывать свою игру. Естественно, никто не обещал мне, что я буду первым номером. Только через работу и игры можно этого достигнуть», – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.
Лучшие игроки СКА получают волшебный шар энергии от Ротенберга. Такого вы еще не видели
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