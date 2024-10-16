Заврагин о СКА: «Чувствую себя хорошо, атмосфера на высоком уровне. Все игроки здесь звезды. Конкуренция есть в любом клубе»
Вчера петербургский клуб обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Ожидали ли такой тяжелой игры с «Нефтехимиком»?
– Мы на каждый матч настраиваемся как на тяжелый. Легких соперников не бывает. В каждом матче мы стараемся показать свою лучшую игру.
– Чего СКА не хватило, чтобы выиграть этот матч в основное время?
– Не знаю, вроде хорошо играли. Но и вратарь «Нефтехимика» тащил, хорошо сыграл. У нас были моменты. Но самое главное, что выиграли. А разницы нет в овертайме, по буллитам. Главное – победили.
– Как ощущаете себя в СКА? Каково играть с такими партнерами?
– Конечно, атмосфера на самом высоком уровне. Все игроки здесь, можно сказать, звезды. Чувствую себя хорошо в команде.
– Чувствуете серьезную конкуренцию во вратарской линии?
– Да конкуренция в любом клубе есть, не только в СКА. В каждой команде есть хорошие вратари, всегда ты конкурируешь с ними. Такое происходит во всех командах, – сказал вратарь СКА Егор Заврагин.
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