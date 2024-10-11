«Нефтехимик» из-за саммита БРИКС не сможет полностью заполнять домашнюю арену («Бизнес Online»)
«Нефтехимик» сократит количество зрителей на трибунах из-за саммита БРИКС.
Ранее нижнекамский клуб сообщил, что только 500 болельщиков смогут посетить домашний матч команды в Фонбет чемпионате КХЛ против «Сибири».
«Нефтехимик» объявил, что это «независящие от клуба обстоятельства».
По информации «Бизнес Online», речь о саммите стран БРИКС. В постановлениях, где говорилось о спортивных мероприятиях, говорилось не только о Казани, но и о Нижнекамске.
«Нефтехим Арена» вмещает 5 500 зрителей.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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