«Нефтехимик» из-за саммита БРИКС не сможет полностью заполнять домашнюю арену («Бизнес Online»)

«Нефтехимик» сократит количество зрителей на трибунах из-за саммита БРИКС.

Ранее нижнекамский клуб сообщил , что только 500 болельщиков смогут посетить домашний матч команды в Фонбет чемпионате КХЛ против «Сибири».

«Нефтехимик» объявил, что это «независящие от клуба обстоятельства».

По информации «Бизнес Online», речь о саммите стран БРИКС. В постановлениях, где говорилось о спортивных мероприятиях, говорилось не только о Казани, но и о Нижнекамске.

«Нефтехим Арена» вмещает 5 500 зрителей.