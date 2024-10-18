Федотов пропустил 5 шайб после 24 бросков «Сиэтла» и был заменен после 2-го периода. У него 81,8% сэйвов в 2 играх в сезоне

Иван Федотов пропустил 5 шайб от «Сиэтла» и был заменен после 2-го периода.

«Филадельфия » уступила «Кракену» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский вратарь «Флайерс» отразил 19 из 24 бросков, во втором периоде – 11 из 15. В третьем периоде ворота пенсильванцев защищал Самуэль Эрссон, отразивший 4 из 5 бросков.

В текущем сезоне у Федотова 2 поражения в 2 играх при 81,8% сэйвов и коэффициенте надежности 6,09.