Федотов пропустил 5 шайб после 24 бросков «Сиэтла» и был заменен после 2-го периода. У него 81,8% сэйвов в 2 играх в сезоне
Иван Федотов пропустил 5 шайб от «Сиэтла» и был заменен после 2-го периода.
«Филадельфия» уступила «Кракену» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский вратарь «Флайерс» отразил 19 из 24 бросков, во втором периоде – 11 из 15. В третьем периоде ворота пенсильванцев защищал Самуэль Эрссон, отразивший 4 из 5 бросков.
В текущем сезоне у Федотова 2 поражения в 2 играх при 81,8% сэйвов и коэффициенте надежности 6,09.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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