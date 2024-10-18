Марченко набрал 1+1 с «Баффало» и стал 1-й звездой матча. У него 6 очков и «+3» в 4 играх

Кирилл Марченко набрал 1+1 с «Баффало» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Коламбуса » отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сэйбрс» (6:4).

В активе 24-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 4 играх в сезоне при полезности «+3».

Сегодня Марченко (19:58 – второе время среди форвардов команды, 2:28 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 3 броска в створ, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.