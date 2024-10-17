Просветов заменил Гамзина после третьего гола СКА. Вратарь ЦСКА вышел впервые с 5 октября, были слухи о его уходе в «Динамо»
Иван Просветов заменил Дмитрия Гамзина в матче ЦСКА против СКА.
Команда под руководством Ильи Воробьева противостоит петербургскому клубу (2:3, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
После третьего пропущенного гола вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин был заменен, на лед вышел Иван Просветов.
Он появился на льду впервые с 5 октября, когда московский клуб проиграл «Трактору» (0:4).
С тех пор Просветов 2 раза не попадал в заявку ЦСКА. Сообщалось, что клуб может обменять его в московское «Динамо», однако агент Просветова опроверг эту информацию.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости