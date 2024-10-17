Просветов заменил Гамзина после третьего гола СКА. Вратарь ЦСКА вышел впервые с 5 октября, были слухи о его уходе в «Динамо»

Иван Просветов заменил Дмитрия Гамзина в матче ЦСКА против СКА.

Команда под руководством Ильи Воробьева противостоит петербургскому клубу (2:3 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

После третьего пропущенного гола вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин был заменен, на лед вышел Иван Просветов .

Он появился на льду впервые с 5 октября, когда московский клуб проиграл «Трактору» (0:4).

С тех пор Просветов 2 раза не попадал в заявку ЦСКА. Сообщалось, что клуб может обменять его в московское «Динамо», однако агент Просветова опроверг эту информацию.