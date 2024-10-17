«Барыс» расторг контракты с Апальковым и Кодолой
«Барыс» расторг контракты с Даниилом Апальковым и Владиславом Кодолой.
Ранее клуб из Казахстана объявил о замене тренера и назначил нового генерального директора. Команда идет на последнем месте в Восточной конференции.
32-летний Апальков провел 11 матчей в этом сезоне и набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 4».
27-летний Кодола не отметился результативными действиями в 12 играх регулярного чемпионата при среднем игровом времени 11:31.
Оба форварда покинули расположение команды.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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