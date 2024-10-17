«Барыс» расторг контракты с Апальковым и Кодолой

«Барыс» расторг контракты с Даниилом Апальковым и Владиславом Кодолой.

Ранее клуб из Казахстана объявил о замене тренера и назначил нового генерального директора. Команда идет на последнем месте в Восточной конференции.

32-летний Апальков провел 11 матчей в этом сезоне и набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 4».

27-летний Кодола не отметился результативными действиями в 12 играх регулярного чемпионата при среднем игровом времени 11:31.

Оба форварда покинули расположение команды.