Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)
Вячеслав Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«Вячеслав Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса».
Куда более смешно, что вместо Буцаева назначают Галыма Мамбеталиева», – написал Хайруллин.
Напомним, «Барыс» уволил Дэвида Немировски и назначил главным тренером Буцаева 25 сентября.
На данный момент клуб идет на 12-м месте в таблице Востока.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости