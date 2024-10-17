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Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)

Вячеслав Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Вячеслав Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса».

Куда более смешно, что вместо Буцаева назначают Галыма Мамбеталиева», – написал Хайруллин.

Напомним, «Барыс» уволил Дэвида Немировски и назначил главным тренером Буцаева 25 сентября.

На данный момент клуб идет на 12-м месте в таблице Востока.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
отставки
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