Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса». Мамбеталиев возглавит клуб (Артур Хайруллин)

Вячеслав Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«Вячеслав Буцаев покидает пост главного тренера «Барыса ».

Куда более смешно, что вместо Буцаева назначают Галыма Мамбеталиева », – написал Хайруллин.

Напомним, «Барыс» уволил Дэвида Немировски и назначил главным тренером Буцаева 25 сентября.

На данный момент клуб идет на 12-м месте в таблице Востока.