🚨 Вратарский гол в НХЛ! У кипера «Миннесоты» пока больше шайб, чем у Овечкина и Мэттьюса

Главный снайпер Дикого Запада.

Этой ночью за океаном произошло много интересного, но Филип Густавссон из «Миннесоты» перетащил все внимание на себя: забил гол прямым броском!

В концовке победного матча против «Сент-Луиса» (4:1) голкипер гостей шикарно разобрался в ситуации: поймал бросок Павла Бучневича, быстро опустил шайбу на лед и сразу зарядил по пустым воротам. До сирены оставалось 8 секунд!

Только посмотрите, как за партнера радуется Марк-Андре Флери. Кажется, он сам играет уже вечно (чуть ли не с самого основания НХЛ), но в карьере трехкратного обладателя Кубка Стэнли такого не было!

При этом, по словам Густавссона, именно Флери вдохновил его на такую попытку: «Соперник взял тайм-аут за 30 секунд до конца, и «Цветок» посмотрел на табло и сказал: «Попробуй [бросить], если у тебя появится возможность».

Лицо Густавссона после празднования попало в кадр. Один из редких случаев, когда за вратарской маской можно разглядеть улыбку.

Герой признал, что преимущество команды тоже побудило его к действию: «Тренеры злятся, если ты так делаешь, когда команда ведет в одну шайбу. Промахиваешься – и проброс».

Впрочем, главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс к подобным действиям вратарей уже привыкает. Он возглавлял «Нэшвилл», когда 9 января 2020 года голкипер Пекка Ринне забросил в ворота «Чикаго».

«Это произошло в одном из первых моих матчей в «Предаторс». Все случилось почти так же, как и у Гуса. Соперник играл 6-на-5, они набросили в сторону вратаря, и у него было время сделать это. Здорово такое видеть», – рассказал Хайнс.

Кстати, это 11-й вратарский гол прямым броском в истории НХЛ. В последнее время голкиперы зачастили – забрасывают третий сезон подряд. В прошлой регулярке отличился Тристан Джерри из «Питтсбурга», а в сезоне-2022/23 – Линус Улльмарк из «Бостона». Раньше такой результативной серии не было никогда. Вот кто забивал до Филипа:

Интересно, что Густавссона даже не признали первой звездой матча, хотя он не только отличился голом (первым таким в истории «Миннесоты»), но и отразил 27 из 28 бросков «Сент-Луиса». Он лишь второй – после Кирилла Капризова с 2 (0+2) очками.

А пока можно смотреть в список снайперов и удивляться: у Густавссона больше голов, чем у Александра Овечкина, Сидни Кросби, Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюса! Долго это не продлится, но статистика на старте сезона дарит забавные феномены.

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Фото: Gettyimages.ru /Dilip Vishwanat