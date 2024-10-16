Иванов про аренду в «Сочи»: «Ротенберг сказал, чтобы я продолжал работать, а там посмотрим. Все, что ни делается, – к лучшему. От меня ничего не зависит»
В этом сезоне 20-летний голкипер выступает в «Сочи».
– Как отнесся к решению СКА отправить тебя еще в одну аренду после «Адмирала»? Может, чувствовал, что уже готов к Питеру?
– В принципе, спокойно. Почти сразу понимал, что поеду в аренду, решалось только куда. В итоге оказался в «Сочи». Воспринял это спокойно.
– Сразу понимал почему? Ведь в Питере остались только Серебряков да молодежь, с которыми можно конкурировать.
– Общались и с главным тренером СКА, и с тренером вратарей, и с агентом, поэтому не было большой загадки, что меня отдадут.
Какое решение приняли, такое приняли. От меня тут ничего не зависит.
– Что Роман Борисович говорил?
– Мы с ним пообщались, он сказал, чтобы я так же продолжал работать, играл в свой хоккей, а там посмотрим.
– Если учитывать, как тяжело любому играть на позиции вратаря в СКА, может, это и не самый худший вариант?
– Все, что ни делается, – к лучшему. И в аренде в «Адмирале» у меня хороший год получился, хороший опыт.
И сейчас здесь, в «Сочи», все условия тоже есть. Это КХЛ, играть здесь – мечта. Я так же выхожу на каждую игру и стараюсь отдаваться по полной, – сказал Сергей Иванов.
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