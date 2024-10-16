Кочетков одержал первую победу в сезоне, отразив 23 броска «Нью-Джерси». Свечников и Орлов сделали первые передачи
Петр Кочетков выиграл первый матч в сезоне НХЛ.
«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» (4:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер Харрикейнс Петр Кочетков добился первой победы в этом сезоне, отразив 23 из 25 бросков соперника.
Нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов отметились первыми баллами в чемпионате за результативные передачи.
В этом матче Свечников также провел на льду 16:05, нанес один бросок при полезности «плюс 1». В активе Орлова 19:35 на льду и показатель полезности «плюс 2».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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