Кочетков одержал первую победу в сезоне, отразив 23 броска «Нью-Джерси». Свечников и Орлов сделали первые передачи

Петр Кочетков выиграл первый матч в сезоне НХЛ.

«Каролина » обыграла «Нью-Джерси » (4:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер Харрикейнс Петр Кочетков добился первой победы в этом сезоне, отразив 23 из 25 бросков соперника.

Нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов отметились первыми баллами в чемпионате за результативные передачи.

В этом матче Свечников также провел на льду 16:05, нанес один бросок при полезности «плюс 1». В активе Орлова 19:35 на льду и показатель полезности «плюс 2».