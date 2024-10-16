Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном». Форвард «Вегаса» набрал 7 очков в 4 играх сезона
Иван Барбашев сделал четвертую результативную передачу в сезоне НХЛ.
«Вегас» проиграл «Вашингтону» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский форвард отметился голевой передачей во втором периоде, когда шайбу забросил нападающий «Голден Найтс» Джек Айкел.
В этой игре Иван Барбашев также нанес два броска по воротам и провел на льду 14 минут и 46 секунд (1:13 – в большинстве).
Хоккеист набрал 7 (3+4) баллов в 4 матчах текущего чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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