Барбашев сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном». Форвард «Вегаса» набрал 7 очков в 4 играх сезона

Иван Барбашев сделал четвертую результативную передачу в сезоне НХЛ.

«Вегас » проиграл «Вашингтону » (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Российский форвард отметился голевой передачей во втором периоде, когда шайбу забросил нападающий «Голден Найтс» Джек Айкел.

В этой игре Иван Барбашев также нанес два броска по воротам и провел на льду 14 минут и 46 секунд (1:13 – в большинстве).

Хоккеист набрал 7 (3+4) баллов в 4 матчах текущего чемпионата.