Густавссон забил первый вратарский гол в истории «Миннесоты» – голкипер забросил в пустые ворота «Сент-Луиса»
Вратарь Филип Густавссон забил гол в матче НХЛ.
«Миннесота» одержала выездную победу над «Сент-Луисом» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
При счете 1:3 «блюзмены» заменили вратаря на пятого полевого хоккеиста, поскольку играли в меньшинстве из-за удаления защитника Филипа Броберга.
После броска соперника голкипер «Уайлд» Филип Густавссон поймал шайбу и нанес точный бросок по воротам «Сент-Луиса».
Это первый вратарский гол в истории «Миннесоты», а в истории НХЛ – 18-й. Кроме этого, шведский голкипер забросил шайбу при игре в большинстве.
Густавссон признан второй звездой этого матча, отразив 27 из 28 бросков хоккеистов «Блюз».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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