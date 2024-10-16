Густавссон забил первый вратарский гол в истории «Миннесоты» – голкипер забросил в пустые ворота «Сент-Луиса»

Вратарь Филип Густавссон забил гол в матче НХЛ.

«Миннесота » одержала выездную победу над «Сент-Луисом » (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

При счете 1:3 «блюзмены» заменили вратаря на пятого полевого хоккеиста, поскольку играли в меньшинстве из-за удаления защитника Филипа Броберга.

После броска соперника голкипер «Уайлд» Филип Густавссон поймал шайбу и нанес точный бросок по воротам «Сент-Луиса».

Это первый вратарский гол в истории «Миннесоты», а в истории НХЛ – 18-й. Кроме этого, шведский голкипер забросил шайбу при игре в большинстве.

Густавссон признан второй звездой этого матча, отразив 27 из 28 бросков хоккеистов «Блюз».