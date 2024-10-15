Ротенберг о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером лиги. Он чрезвычайно умный игрок, дирижер атак»

Роман Ротенберг поздравил Вадима Шипачева с 1000-й игрой в КХЛ.

«У Вадима Шипачева 1000-й матч в КХЛ ! Мы ждали, что сможем поздравить Вадима с тысячной игрой в Ледовом – это было бы красиво и символично, но судьба распорядилась иначе. Юбилейный матч Шипачева выпал на матч в Минске.

Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером всей лиги. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина, из СКА Шипачев попал в золотую олимпийскую команду.

Все знают, что Вадим чрезвычайно умный игрок, настоящий дирижер атак. Его талант привлекает болельщиков на трибуны, а детей – в хоккейные школы. Это очень важно для будущего нашего хоккея.

От всей души желаю Вадиму Шипачеву успехов на льду – ждем, когда он превзойдет рекорд Сергея Мозякина. Уверен, это случится совсем скоро!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг .