Ротенберг о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером лиги. Он чрезвычайно умный игрок, дирижер атак»
«У Вадима Шипачева 1000-й матч в КХЛ! Мы ждали, что сможем поздравить Вадима с тысячной игрой в Ледовом – это было бы красиво и символично, но судьба распорядилась иначе. Юбилейный матч Шипачева выпал на матч в Минске.
Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером всей лиги. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина, из СКА Шипачев попал в золотую олимпийскую команду.
Все знают, что Вадим чрезвычайно умный игрок, настоящий дирижер атак. Его талант привлекает болельщиков на трибуны, а детей – в хоккейные школы. Это очень важно для будущего нашего хоккея.
От всей души желаю Вадиму Шипачеву успехов на льду – ждем, когда он превзойдет рекорд Сергея Мозякина. Уверен, это случится совсем скоро!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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