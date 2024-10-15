Тамбиев об игре «Адмирала» на выезде: «Вы настолько команду не любите? Что такие вопросы задаете? Почему, почему… Да потому!»

Леонид Тамбиев ответил на вопрос относительно результативности «Адмирала».

«Адмирал» уступил «Северстали » (5:6 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– «Адмирал» на выезде забил пять голов за четыре матча. А тут – столько в одной игре. Почему на выезде ваш клуб выглядит иначе?

– Вы что хотите от меня, чтобы я вам рассказал? Сказать, сколько мы летаем? Ну вы пролетите 13 часов до Минска . Как вы сыграете потом? Это живые люди.

Половина команды вообще впервые полетела с Дальнего Востока на Запад . Что вы такие вопросы задаете? Это же не роботы.

Им нужно восстановиться, переключиться.

Три недели команда была во Владивостоке. И полтретьего ночи по нашему времени они начинают матч в Минске – и заканчивают в пять утра.

Вы что, ребята? Я удивляюсь – вы настолько свою команду не любите? Что вы мне такие вопросы задаете? Вы ведь знаете, как мы летаем.

Почему, почему… Да потому! Потому что им еще восстановиться после перелетов надо. Вы какие‑то странные, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .