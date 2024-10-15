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«Северсталь» отыгралась с 1:4 против «Адмирала», забив 3 гола за 3:32 во втором периоде

«Северсталь» отыграла три шайбы у «Адмирала» за три минуты.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух периодов счет равный – 4:4.

В ходе второго отрезка «Адмирал» лидировал в счете 4:1.

После этого в течение чуть больше трех минут «Северсталь» отыграла три шайбы.

На отметке 35:27 отличился Данил Аймурзин, он же оформил дубль на 37:09, а 38:59 счет сравнял Егор Степанов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
logoДанил Аймурзин
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