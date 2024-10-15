«Северсталь» отыгралась с 1:4 против «Адмирала», забив 3 гола за 3:32 во втором периоде

«Северсталь» отыграла три шайбы у «Адмирала» за три минуты.

Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ .

После двух периодов счет равный – 4:4.

В ходе второго отрезка «Адмирал » лидировал в счете 4:1.

После этого в течение чуть больше трех минут «Северсталь» отыграла три шайбы.

На отметке 35:27 отличился Данил Аймурзин, он же оформил дубль на 37:09, а 38:59 счет сравнял Егор Степанов.