«Северсталь» отыгралась с 1:4 против «Адмирала», забив 3 гола за 3:32 во втором периоде
«Северсталь» отыграла три шайбы у «Адмирала» за три минуты.
Команды проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов счет равный – 4:4.
В ходе второго отрезка «Адмирал» лидировал в счете 4:1.
После этого в течение чуть больше трех минут «Северсталь» отыграла три шайбы.
На отметке 35:27 отличился Данил Аймурзин, он же оформил дубль на 37:09, а 38:59 счет сравнял Егор Степанов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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