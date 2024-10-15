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Кинопоиск представил хоккейное развлекательное шоу с комиком Ильей Куручом: он посетил матч КХЛ «Ак Барс» – «Сибирь» в Казани в 1-м эпизоде

Кинопоиск продолжает развивать оригинальный шоу-контент, чтобы показать хоккей с другой стороны. Вместе с блогером Ильей Куручом онлайн-кинотеатр представил развлекательное шоу «Куруч идет в сезон», в котором герой Ильи путешествует по городам России и посещает матчи КХЛ, чтобы проникнуться атмосферой и показать то, что остается за кадром трансляции.

По сюжету в первом эпизоде персонаж Ильи — турист из Вологдара — оказывается в Казани на матче «Ак Барс» — «Сибирь», выиграв путевку в эфире радиостанции родного города.

В фойе «Татнефть Арены» до матча и в чаше во время него он общается с болельщиками, исследует арену и заглядывает в раздевалку к хоккеистам, чтобы оставить им свой подарок. Кроме того, ему удается пройти охрану и зайти в ложу, выйти на лед и даже пообщаться с Дмитрием Яшкиным, нападающим и капитаном «Ак Барса», которого он приглашает в гости в Вологдар.

Премьера следующих двух эпизодов шоу состоится в октябре.

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