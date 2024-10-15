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Вайсфельд о Гру: «У него достаточно большой опыт. У «Трактора» и была хорошая команда – похоже, что тренер работает хорошо»

Леонид Вайсфельд выскзался относительно Бенуа Гру.

«У «Трактора» и была в принципе хорошая команда. Судя по всему, они сохранили всех, кого хотели из прошлого состава и добавили еще ребят. Похоже, что и тренер работает хорошо.

Назначание Гру воспринял как свершившийся факт. Я не так плотно слежу за «Трактором» и их тренерами, честно говоря.

Меня больше интересуют хоккеисты, а не состав тренерского штаба команды. Это, наверное, больше вопрос для Ивана Савина и Алексея Волкова. 

Я бы не стал говорить, что он прям не сильно известный.

Все-таки человек работал с фарм-клубами, в том числе с фармом «Тампой», а также с молодежной сборной. У него достаточно большой опыт», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoТрактор
logoЛеонид Вайсфельд
logoКХЛ
logoБенуа Гру
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