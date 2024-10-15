Ян об обмене из «Торпедо»: «Обоюдное решение – расстались на хорошей ноте. Первый сезон сложился классно, второй – результат был хуже»

Деннис Ян рассказал о переходе в «Салават Юлаев» из «Торпедо».

В сентябре нападающий сменил клуб в результате обмена. В четыре матчах за клуб из Башкортостана хоккеист забил один гол.

– Когда вы пришли в «Торпедо», вы говорили, что никогда так не наслаждались хоккеем. Есть ощущение, что в этом году все изменилось.

– Все складывается по-разному. Первый сезон сложился классно, все у всех получалось. На второй был хуже результат.

В любом случае я провел классные два сезона в «Торпедо». Благодарен клубу и людям, которые там работают.

– Как долго длилась история с обменом?

– Две недели. Это было обоюдное решение. Быстро нашлись варианты. Обмен случился довольно внезапно. Рад, что все не затянулось.

– Ваша история похожа на историю Кручинина и Сизова?

– Нет. Мы остались в хороших отношениях с руководством, ребятами, тренерами. Расстались на хорошей ноте, – сказал Деннис Ян .