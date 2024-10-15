Ян об обмене из «Торпедо»: «Обоюдное решение – расстались на хорошей ноте. Первый сезон сложился классно, второй – результат был хуже»
В сентябре нападающий сменил клуб в результате обмена. В четыре матчах за клуб из Башкортостана хоккеист забил один гол.
– Когда вы пришли в «Торпедо», вы говорили, что никогда так не наслаждались хоккеем. Есть ощущение, что в этом году все изменилось.
– Все складывается по-разному. Первый сезон сложился классно, все у всех получалось. На второй был хуже результат.
В любом случае я провел классные два сезона в «Торпедо». Благодарен клубу и людям, которые там работают.
– Как долго длилась история с обменом?
– Две недели. Это было обоюдное решение. Быстро нашлись варианты. Обмен случился довольно внезапно. Рад, что все не затянулось.
– Ваша история похожа на историю Кручинина и Сизова?
– Нет. Мы остались в хороших отношениях с руководством, ребятами, тренерами. Расстались на хорошей ноте, – сказал Деннис Ян.
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