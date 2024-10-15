Александр Гуськов: «Минимальный контракт хоккеиста МХЛ – 300 тысяч рублей в год. Раньше это определялось из минимальной оплаты труда в конкретном регионе»

Александр Гуськов назвал минимальную зарплату хоккеиста в МХЛ.

Совет директоров КХЛ утвердил новую стратегию Olimpbet МХЛ до 2027 года.

– У вас в целях повысить суммы минимального контракта игроков МХЛ. Сколько он составляет сейчас? До какого уровня вы хотите его поднять?

– Перед новым сезоном мы внесли инициативу в регламент, чтобы клубы заранее забюджетировались – и эта инициатива уже начала работать с сентября.

Теперь минимальный контракт хоккеиста МХЛ составляет 300 тысяч рублей в год.

Раньше минималка определялась из минимальной зарплаты оплаты труда в конкретном регионе.

Теперь зарплата игрока МХЛ у кого‑то возросла на 20%, у кого‑то на 10% - но ситуация изменилась в лучшую сторону, – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.