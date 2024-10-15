Александр Гуськов: «Минимальный контракт хоккеиста МХЛ – 300 тысяч рублей в год. Раньше это определялось из минимальной оплаты труда в конкретном регионе»
Александр Гуськов назвал минимальную зарплату хоккеиста в МХЛ.
Совет директоров КХЛ утвердил новую стратегию Olimpbet МХЛ до 2027 года.
– У вас в целях повысить суммы минимального контракта игроков МХЛ. Сколько он составляет сейчас? До какого уровня вы хотите его поднять?
– Перед новым сезоном мы внесли инициативу в регламент, чтобы клубы заранее забюджетировались – и эта инициатива уже начала работать с сентября.
Теперь минимальный контракт хоккеиста МХЛ составляет 300 тысяч рублей в год.
Раньше минималка определялась из минимальной зарплаты оплаты труда в конкретном регионе.
Теперь зарплата игрока МХЛ у кого‑то возросла на 20%, у кого‑то на 10% - но ситуация изменилась в лучшую сторону, – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости