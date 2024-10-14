Совет директоров КХЛ утвердил стратегию МХЛ до 2027 года. В лигу внедрят рейтинг для оценки работы клубов
«В новой стратегии предусмотрены три основных направления дальнейшего развития Молодежной хоккейной лиги: «Спортивный продукт», «Спортсмены и сотрудники клубов» и «Маркетинг».
Вектор совершенствования спортивного продукта – проведение чемпионата высокого уровня, который обеспечивает каждому участнику максимальное количество игр с равным соперником.
Лига считает текущий формат проведения с разделением конференций на «Золотой» и «Серебряный» дивизионы оптимальным. Дальнейшее совершенствование схемы планируется за счет появления с регулярного чемпионата – 2025/2026 матчей между командами из разных конференций.
Для объективной оценки работы клубов МХЛ будет внедрен рейтинг. Основной вес в нем имеют спортивные достижения команд, а также подготовка клубом хоккеистов для команд КХЛ. Для расчета рейтинга с общим весом в 10% будут рассчитаны маркетинговые показатели: работа со СМИ, подписчики в социальных сетях и количество зрителей на домашних матчах.
Изменится процедура вступления в Молодежную хоккейную лигу новых команд: обязательным для потенциальных новичков станет предоставление стратегического плана, в котором клубы должны будут обосновать целесообразность вступления в МХЛ, предоставить бюджет не ниже медианного значения прогнозных бюджетов текущих участников и финансовые гарантии на три года.
В рамках постоянного совершенствования Континентальной хоккейной лигой правил игры Молодежная хоккейная лига продолжит быть площадкой для апробации «перспективных» правил, которые могут быть позже внедрены в КХЛ.
Исходя из результатов опроса игроков МХЛ и опыта КХЛ, предполагается внести в Регламент минимальные нормы обеспечения экипировкой. Также будут усовершенствованы требования к гостевым раздевалкам, уровень которых на аренах команд Молодежной хоккейной лиги разнится.
На основе мониторинга деятельности клубов КХЛ будет внедрен финансовый контроль команд МХЛ. Он позволит лиге оперативно реагировать в случае задержек в выплате заработных плат.
В регламентах КХЛ и МХЛ будет закреплена необходимость проведения по запросу лиги матчей молодежных команд в рамках Кубка Харламова на аренах клубов КХЛ в случае завершения участия основной команды в чемпионате», – сообщается на сайте МХЛ.
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