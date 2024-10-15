Гуськов о новом рейтинге команд МХЛ: «Допускаем, что 1-2 худших клуба будут исключены из лиги»

Александр Гуськов заявил, что аутсайдеров рейтинга клубов МХЛ могут исключать.

В понедельник совет директоров КХЛ утвердил новую стратегию Olimpbet МХЛ до 2027 года. Для объективной оценки работы клубов будет внедрен рейтинг.

Основной вес в нем имеют спортивные достижения команд, а также подготовка клубом хоккеистов для команд КХЛ. Для расчета рейтинга с общим весом в 10% будут рассчитаны маркетинговые показатели: работа со СМИ, подписчики в социальных сетях и количество зрителей на домашних матчах.

«Рейтинг будет влиять на определение количества клубов на следующий сезон.

Допускаем, что один-два худших клуба по итогам рейтинга будут из лиги исключены», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов .