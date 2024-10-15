Панарин, Малкин и Айкел лидируют в гонке бомбардиров НХЛ – по 7 очков у каждого

Артемий Панарин, Евгений Малкин и Джек Айкел лидируют в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин сегодня сделал ассистентский хет-трик в матче с «Детройтом» (4:1), у него стало 7 (2+5) очков в 3 играх.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин набрал 3 (1+2) балла в матче с «Монреалем» (6:3), у него стало 7 (1+6) очков в 4 играх.

Россияне догнали форварда «Вегаса » Джека Айкела (7 очков в 3 играх, 1+6) и делят с ним лидерство в гонке бомбардиров лиги.