Дементьев о поражениях «Ак Барса»: «Не стоит расстраиваться и тем более паниковать. «Металлург» провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока»

Алексей Дементьев высказался о поражениях «Ак Барса» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Казанцы занимают 6-е место в Восточной конференции с 16 очками в 13 играх.

«Неприятно, что «Ак Барс » проиграл три последние игры. Но, к сожалению, или, к счастью, это не выбивается из тенденции последних лет, когда серьезные команды имели достаточно длительные серии поражений. Тем не менее в итоге это не влияло на их положение в турнирной таблице к концу чемпионата.

Посмотрите на действующего чемпиона – «Металлург » просто провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока. Поэтому какая-то часть поражений может быть, она будет, все игры выиграть нельзя.

Поэтому, думаю, не стоит расстраиваться и тем более паниковать. Все у Казани придет в норму и наладится», – сказал агент и хоккейный эксперт.

Сегодня «Металлург» и «Ак Барс» сыграют в Магнитогорске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.