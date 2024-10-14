Дементьев о поражениях «Ак Барса»: «Не стоит расстраиваться и тем более паниковать. «Металлург» провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока»
Казанцы занимают 6-е место в Восточной конференции с 16 очками в 13 играх.
«Неприятно, что «Ак Барс» проиграл три последние игры. Но, к сожалению, или, к счастью, это не выбивается из тенденции последних лет, когда серьезные команды имели достаточно длительные серии поражений. Тем не менее в итоге это не влияло на их положение в турнирной таблице к концу чемпионата.
Посмотрите на действующего чемпиона – «Металлург» просто провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока. Поэтому какая-то часть поражений может быть, она будет, все игры выиграть нельзя.
Поэтому, думаю, не стоит расстраиваться и тем более паниковать. Все у Казани придет в норму и наладится», – сказал агент и хоккейный эксперт.
Сегодня «Металлург» и «Ак Барс» сыграют в Магнитогорске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.
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