  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дементьев о поражениях «Ак Барса»: «Не стоит расстраиваться и тем более паниковать. «Металлург» провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока»
4

Дементьев о поражениях «Ак Барса»: «Не стоит расстраиваться и тем более паниковать. «Металлург» провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока»

Алексей Дементьев высказался о поражениях «Ак Барса» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Казанцы занимают 6-е место в Восточной конференции с 16 очками в 13 играх. 

«Неприятно, что «Ак Барс» проиграл три последние игры. Но, к сожалению, или, к счастью, это не выбивается из тенденции последних лет, когда серьезные команды имели достаточно длительные серии поражений. Тем не менее в итоге это не влияло на их положение в турнирной таблице к концу чемпионата.

Посмотрите на действующего чемпиона – «Металлург» просто провалил начало сезона и сейчас уже в середине таблицы Востока. Поэтому какая-то часть поражений может быть, она будет, все игры выиграть нельзя.

Поэтому, думаю, не стоит расстраиваться и тем более паниковать. Все у Казани придет в норму и наладится», – сказал агент и хоккейный эксперт. 

Сегодня «Металлург» и «Ак Барс» сыграют в Магнитогорске в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoАк Барс
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАлексей Дементьев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-вратарь «Спартака» Конобрий о Деанджело: «Не хотел бы оказаться в команде с таким защитником. Он набирает очки, но что ни игра, то привоз»
218 минут назад
НХЛ. «Бостон» примет «Флориду», «Рейнджерс» против «Детройта», «Питтсбург» в гостях у «Монреаля», «Колорадо» сыграет с «Айлендерс»
248 минут назад
Макдэвид о трех поражениях «Эдмонтона» на старте: «Каждый из нас может стать лучше и станет. Я – в первую очередь. Ситуацию не назовешь идеальной, но она и не безвыходная»
7сегодня, 07:15
Касатонов о побеге Могильного в НХЛ в 1989-м: «Предателем его не считаю. Это произошло в том числе потому, что Фетисова так долго не отпускали»
23сегодня, 06:55
Кожевников раскритиковал календарь КХЛ: «Рваный, словно бы отпугивающий болельщиков. А мы потом удивляемся, что на ТВ наш хоккей не увидишь... Составители закусывали снегом, получается»
43сегодня, 05:50
КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Металлург» сыграет с «Ак Барсом», «Динамо» Москва против «Спартака»
12сегодня, 05:15
Мирошниченко сделал хет-трик за «Херши» в матче АХЛ с «Кливлендом» и стал 2-й звездой. Его команда проиграла – 3:6
5сегодня, 04:50Видео
Дорофеев забросил 1-ю шайбу за «Вегас» в сезоне НХЛ – в матче с «Анахаймом»
3сегодня, 04:35Видео
НХЛ. «Миннесота» уступила «Виннипегу», «Эдмонтон» проиграл «Калгари», «Даллас» обыграл «Сиэтл», «Вегас» победил «Анахайм» 
92сегодня, 04:30
«Эдмонтон» начал сезон НХЛ с 3 домашних поражений подряд с общей разницей 3:15. У Макдэвида 2 очка и «минус 5» на отрезке
30сегодня, 03:00
Ко всем новостям
Последние новости
Комтуа о переходе в КХЛ: «О России не так много говорят, есть множество стереотипов. Рад быть здесь – люди ведут себя потрясающе, радушно относятся ко мне и моей жене»
5 минут назад
23:08 – среднее игровое время Минтюкова в 2 матчах на старте сезона. У 20-летнего защитника «Анахайма» 3 хита и «+1» в игре с «Вегасом»
238 минут назад
Самсонов отразил 22 из 23 бросков «Анахайма» в дебютном матче за «Вегас»
сегодня, 07:30
Величкин о развитии хоккея в Магнитогорске: «Появится еще больше звездочек для мировой арены. Сейчас в клубе 3 катка, а будет 5 – представляете, какой инкубатор»
1сегодня, 06:22
Вратарь «Детройта» Тэлбот сыграл на ноль в составе 7 разных команд НХЛ. Он повторил рекорд лиги, который установил Шон Бурк
4сегодня, 06:00
Коннор с победным голом в матче с «Миннесотой», ДеСмит с шатаутом и Расмус Андерссон с 1+2 – звезды дня в НХЛ
5сегодня, 05:35
Кноблаух о серии поражений «Эдмонтона» на старте: «Нам нужно больше эмоций. Сейчас мы просто играем в хоккей и думаем, что этого достаточно»
3сегодня, 05:25
Ахтямов отразил 37 из 38 бросков «Сан-Диего» в дебютной игре в АХЛ за фарм «Торонто». Его признали 1-й звездой матча
2сегодня, 04:58Фото
Миса лидирует в снайперской гонке OHL с 11 шайбами в 7 играх, Мартон – в гонке бомбардиров с 16 очками. Оба форварда – в числе фаворитов драфта НХЛ-2025
1сегодня, 04:22
«Калгари» начал сезон НХЛ с 3 побед подряд в 6-й раз в истории клуба
3сегодня, 03:58