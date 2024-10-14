Величкин о развитии хоккея в Магнитогорске: «Появится еще больше звездочек для мировой арены. Сейчас в клубе 3 катка, а будет 5 – представляете, какой инкубатор»
Геннадий Величкин убежден в светлом будущем хоккея в Магнитогорске.
«В Магнитогорске чем дальше, тем больше будет звездочек появляться для мировой арены. Начинается другая вертикаль в молодежке, в ВХЛ, в КХЛ. Перестройка инфраструктуры, создание академии, строительство еще дополнительных катков.
На данный момент их три в клубе, а будет пять. Представляете, какой инкубатор хоккейных звездочек будет.
Если в «Магнитке» за что-то берутся, то делается это всерьез и надолго», – сказал бывший вице-президент «Металлурга».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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