Беднар поддержал Георгиева после 2 замен подряд: «Это наш парень. Я полностью уверен в его способностях, таланте и правильном отношении к делу»

Тренер «Колорадо» поддержал Александра Георгиева после 2 замен подряд.

Российский вратарь «Эвеланш» был заменен в матчах регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:8) и «Коламбусом » (4:6), в которых суммарно пропустил 8 шайб.

«Я понимаю, что сейчас есть некоторое разочарование. Но Георгиев – это наш парень, это наш стартовый вратарь. Я полностью уверен в его способностях, таланте и правильном отношении к делу и в том, что он сможет оправиться и выигрывать для нас матчи.

Сейчас для него это вопрос психологии, верно? Кроме того, есть и другие моменты, в которых нам нужно будет стать лучше», – сказал Джаред Беднар .

Георгиев пропустил 3 шайбы после 9 бросков «Коламбуса» и был заменен во 2-м матче подряд. У него 68% сэйвов в этом сезоне