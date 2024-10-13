Беднар поддержал Георгиева после 2 замен подряд: «Это наш парень. Я полностью уверен в его способностях, таланте и правильном отношении к делу»
Тренер «Колорадо» поддержал Александра Георгиева после 2 замен подряд.
Российский вратарь «Эвеланш» был заменен в матчах регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:8) и «Коламбусом» (4:6), в которых суммарно пропустил 8 шайб.
«Я понимаю, что сейчас есть некоторое разочарование. Но Георгиев – это наш парень, это наш стартовый вратарь. Я полностью уверен в его способностях, таланте и правильном отношении к делу и в том, что он сможет оправиться и выигрывать для нас матчи.
Сейчас для него это вопрос психологии, верно? Кроме того, есть и другие моменты, в которых нам нужно будет стать лучше», – сказал Джаред Беднар.
Георгиев пропустил 3 шайбы после 9 бросков «Коламбуса» и был заменен во 2-м матче подряд. У него 68% сэйвов в этом сезоне
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости