Бабаев о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Это случится в следующем году. Саша – машина для забрасывания шайб»

Шуми Бабаев уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Кэпиталс» примут «Нью-Джерси» в мачте регулярного чемпионата НХЛ 13 октября. Игра начнется в 02:00 по московскому времени.

– Сегодня в ночь по Москве в НХЛ стартует «Вашингтон». Как считаете, Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки уже в нынешнем чемпионате?

– Безусловно, Саша может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне, но мое мнение, что это случится в следующем году.

Овечкин – это такой игрок, который может сделать все что хочешь. Машина для забрасывания шайб, – сказал агент Шуми Бабаев .