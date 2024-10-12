Бабаев о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Это случится в следующем году. Саша – машина для забрасывания шайб»
Шуми Бабаев уверен, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Кэпиталс» примут «Нью-Джерси» в мачте регулярного чемпионата НХЛ 13 октября. Игра начнется в 02:00 по московскому времени.
– Сегодня в ночь по Москве в НХЛ стартует «Вашингтон». Как считаете, Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки уже в нынешнем чемпионате?
– Безусловно, Саша может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне, но мое мнение, что это случится в следующем году.
Овечкин – это такой игрок, который может сделать все что хочешь. Машина для забрасывания шайб, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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