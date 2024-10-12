«Трактор» выиграл 6-й матч подряд – у «Торпедо» (5:4 ОТ). Команда Ларионова отыгралась на 59:42, но уступила в овертайме
«Трактор» одержал шестую победу подряд в КХЛ.
Сегодня команда тренера Бенуа Гру обыграла «Торпедо» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде команда под руководством Игоря Ларионова перевела игру в овертайм – на отметке 59:42 отличился нападающий Евгений Свечников.
В овертайме победу «Трактору» принес гол форварда Андрея Светлакова.
Уральский клуб продлил победную серию до шести игр, по ходу которой также переиграл «Авангард» (4:2), «Спартак» (3:2 Б), «Динамо» (4:1), ЦСКА (4:0) и «Адмирал» (2:0).
У «Торпедо» завершилась серия из пяти побед.
«Трактор» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 22 очка в 14 матчах. «Торпедо» находится на третьей позиции в Западной конференции, имея в активе 18 баллов в 15 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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