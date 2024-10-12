Алексей Василевский о женщине-тренере в КХЛ: «Это сложно представить. У нас мало тренеров женского пола»
Алексей Василевский оценил возможность появление женщины-тренера в КХЛ.
Джессика Кэмпбелл, которая входит в тренерский штаб Дэна Байлсмы в «Сиэтле», стала первой женщиной, отработавшей матч регулярного чемпионата НХЛ в качестве помощника тренера.
«Пока это сложно представить.
Думаю, что в ближайшее время мы не увидим женщин в тренерском штабе КХЛ, потому что тренеров женского пола у нас мало», – сказал защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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