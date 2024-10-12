Черкас о СКА в 90-е: «Уже все определяли финансы. Мы по четыре месяца зарплаты не получали, но никто не ныл. Было непросто, как и всем в стране, наверное»
– Вновь вы столкнулись с Михайловым уже в 1990-е – в его второй приход в СКА, когда сами уже стали тренером. Изменился он за этот период?
– Конечно. Ведь к тому времени он уже поработал заграницей, в Швейцарии, и это был уже другой Борис Петрович.
Мне с ним работалось комфортно, и ребята относились хорошо. Но главное, что СКА добивался определенных результатов.
Хотя на тот момент, в 1990-е, уже все определяли финансы. На первый план выходили те команды, которые имели определенные денежные ресурсы.
– «Лада», «Металлург», «Авангард», «Северсталь»… А для армейцев Невы больше стоял тогда вопрос выживания, а не результатов.
– Сто процентов. Скажу честно, мы по четыре месяца зарплаты не получали. Но никто не ныл, все работали, старались.
В течение года как-то потихоньку гасили задолженность.
Да, было непросто, но, наверное, как и всем в стране в тот период, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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