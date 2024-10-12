Айкел о Барбашеве: «С ним легко играть, он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Его бросок и снайперские навыки недооценивают»

Джек Айкел высказался о своем партнере по звену Иване Барбашеве.

После матча с «Сент-Луисом » (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ форварды «Вегаса» делят лидерство в гонке бомбардиров НХЛ – по 6 очков в 2 играх у каждого (столько же набрал и Джордан Кайру из «Блюз», но в 3 играх).

«С Барбашевым легко играть. Он выигрывает массу единоборств и хорош у бортов. Я думаю, что его бросок и снайперские навыки недооценивают.

В целом на льду он делает много разных мелочей, которые сильно облегчают мне работу. Мы с ним неплохо считываем действия друг друга. Хорошее взаимодействие. Мы хотим становиться еще лучше», – сказал Айкел .

Барбашев набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Вегаса» делит лидерство в бомбардирской гонке НХЛ с 6 очками в 2 играх