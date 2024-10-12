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Барбашев набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Вегаса» делит лидерство в бомбардирской гонке НХЛ с 6 очками в 2 играх

Иван Барбашев набрал 1+1 в матче с «Сент-Луисом».

Форвард «Вегаса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в игре с «Блюз» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ

В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина стало 6 (3+3) баллов в 2 играх при полезности «+5».

Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с партнером по команде Джеком Айкелом (1+5 в 2 играх) и форвардом «музыкантов» Джорданом Кайру (2+4 в 3 играх). 

Сегодня Барбашев (18:11, 1:27 – в большинстве, «+2») трижды бросил в створ и еще раз мимо, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери шайбы. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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