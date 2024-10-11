Третьяк о ЦСКА: «Сезон только начался, команда молодая. Все выправится»

Владислав Третьяк оценил игру ЦСКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева проиграла три из четырех последних матчей. ЦСКА набрал 18 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

«Сезон только начался, молодая команда. У нее все только впереди. Надеемся, что все выправится», – сказал бывший вратарь ЦСКА , президент ФХР Владислав Третьяк.