Третьяк о ЦСКА: «Сезон только начался, команда молодая. Все выправится»
Владислав Третьяк оценил игру ЦСКА в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева проиграла три из четырех последних матчей. ЦСКА набрал 18 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.
«Сезон только начался, молодая команда. У нее все только впереди. Надеемся, что все выправится», – сказал бывший вратарь ЦСКА, президент ФХР Владислав Третьяк.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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