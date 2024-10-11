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КХЛ и Яндекс Путешествия запустили проект для планирования поездок на матчи: можно забронировать отель и получить гид-справку

КХЛ и Яндекс помогут болельщикам организовать поездки на игры.

Яндекс Путешествия и Континентальная хоккейная лига запустили совместный проект «С трибуны виднее».

На сайте проекта можно выбрать любимую команду и указать желаемые даты поездки. После этого пользователю будут предложены доступные матчи, а также информация о месте проведения каждой игры и способах добраться до арены.

Проект поможет найти отели с удобным расположением прямо на даты матча. Бронировать отели на сайте и в приложении Яндекс Путешествий можно с выгодой до 25% при оплате по СБП.

Кроме того, на сайте есть специальные гид-справки по городам. В них собрана интересная информация и рекомендации по локациям для посещения, чтобы не только насладиться спортивным событием, но и познакомиться с местными достопримечательностями. Например, в Омске после игры на домашней арене «Авангарда» рекомендуют пойти в Омскую крепость, сделать фото со скульптурой Любочки и прогуляться по набережной Иртыша.11:57 

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натив
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