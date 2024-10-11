Сэм Анас: «Недавно узнал, что дедушка Гретцки из Гродно. Даже не знал о том, что у него белорусские корни»

Сэм Анас высказался о Минске.

Американец выступает за минское «Динамо» с 2023 года.

– Когда приехали в Минск, что вас поразило больше всего?

– Дружелюбные люди, чистота на улицах. Мы чувствуем здесь себя в безопасности.

Мне попадались только отзывчивые люди, которые готовы были помочь. Для нас, легионеров, это важно.

Также в Минске довольно много людей говорит по-английски, что тоже для играет положительную роль.

Совсем недавно я узнал, что дедушка Уэйна Гретцки из Гродно. Я даже не знал о том, что у него есть белорусские корни, и он приезжал в Минск, был на нашей арене.

– Не могу вас не спросить про русскую и белорусскую кухню. Распробовали?

– О, да. Драники – наше любимое с женой блюдо здесь.

В Минске есть несколько хороших ресторанов, где готовят очень вкусные драники, – сказал нападающий минского «Динамо » Сэм Анас .