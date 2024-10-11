Сэм Анас: «Недавно узнал, что дедушка Гретцки из Гродно. Даже не знал о том, что у него белорусские корни»
Американец выступает за минское «Динамо» с 2023 года.
– Когда приехали в Минск, что вас поразило больше всего?
– Дружелюбные люди, чистота на улицах. Мы чувствуем здесь себя в безопасности.
Мне попадались только отзывчивые люди, которые готовы были помочь. Для нас, легионеров, это важно.
Также в Минске довольно много людей говорит по-английски, что тоже для играет положительную роль.
Совсем недавно я узнал, что дедушка Уэйна Гретцки из Гродно. Я даже не знал о том, что у него есть белорусские корни, и он приезжал в Минск, был на нашей арене.
– Не могу вас не спросить про русскую и белорусскую кухню. Распробовали?
– О, да. Драники – наше любимое с женой блюдо здесь.
В Минске есть несколько хороших ресторанов, где готовят очень вкусные драники, – сказал нападающий минского «Динамо» Сэм Анас.
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