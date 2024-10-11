«Адмирал» расторг контракты с Сагадеевым и Михасенком. Форварды провели по матчу за команду

«Адмирал» расторг контракты с двумя хоккеистами.

По соглашению сторон соглашения расторгнуты с нападающими Антоном Сагадеевым и Владимиром Михасенком.

В нынешнем сезоне Антон Сагадеев провел один матч в Фонбет чемпионате КХЛ . Ранее его дважды помещали в список отказов.

Владимир Михасенок сыграл также один матч за «Адмирал » в этом сезоне.