«Адмирал» расторг контракты с Сагадеевым и Михасенком. Форварды провели по матчу за команду
«Адмирал» расторг контракты с двумя хоккеистами.
По соглашению сторон соглашения расторгнуты с нападающими Антоном Сагадеевым и Владимиром Михасенком.
В нынешнем сезоне Антон Сагадеев провел один матч в Фонбет чемпионате КХЛ. Ранее его дважды помещали в список отказов.
Владимир Михасенок сыграл также один матч за «Адмирал» в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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