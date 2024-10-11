Щитов о СКА: «Разве это непобедимый соперник? Нет, их можно обыгрывать. Нужно определиться с основным вратарем»

Никита Щитов поделился мнением относительно игры СКА в сезоне КХЛ.

Команда Романа Ротенберга находится на пятой позиции в Западной конференции.

«Не думаю, что у СКА много проблем. В том году они тоже не ярко стартовали, но потом выровнялись.

Им нужно определиться с основным вратарем, кто будет стабильно занимать место первого номера.

Уверен, СКА дальше будет показывать яркий хоккей. Не стоит ждать провального сезона.

Да, на последнем отрезке они проиграли несколько игр, но с кем не бывает? Разве СКА непобедимый соперник? Нет, их можно обыгрывать.

Многие проигрывают, тот же ЦСКА недавно проиграл два матча подряд, не забив ни одной шайбы», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.