Щитов о СКА: «Разве это непобедимый соперник? Нет, их можно обыгрывать. Нужно определиться с основным вратарем»
Никита Щитов поделился мнением относительно игры СКА в сезоне КХЛ.
Команда Романа Ротенберга находится на пятой позиции в Западной конференции.
«Не думаю, что у СКА много проблем. В том году они тоже не ярко стартовали, но потом выровнялись.
Им нужно определиться с основным вратарем, кто будет стабильно занимать место первого номера.
Уверен, СКА дальше будет показывать яркий хоккей. Не стоит ждать провального сезона.
Да, на последнем отрезке они проиграли несколько игр, но с кем не бывает? Разве СКА непобедимый соперник? Нет, их можно обыгрывать.
Многие проигрывают, тот же ЦСКА недавно проиграл два матча подряд, не забив ни одной шайбы», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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