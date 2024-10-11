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Копитар с 7-м хет-триком в карьере, Гюнтер с дублем во 2-й игре подряд и Селебрини с 1+1 в дебютном матче – звезды дня в НХЛ

Анже Копитар, Дилан Гюнтер и Макклин Селебрини – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – 18-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини, набравший 2 (1+1) очка в дебютном матче в лиге против «Сент-Луиса» (4:5 ОТ). Первый номер драфта-2024 вошел в тройку самых молодых игроков, отметивших первое появление на льду в НХЛ 2 баллами за результативность. 

Вторая звезда – форвард «Юты» Дилан Гюнтер, сделавший дубль в матче с «Айлендерс» (5:4 ОТ). Игрок забросил 2 шайбы во втором матче подряд, а его гол в овертайме принес новой команде НХЛ вторую победу на старте сезона. 

Первая звезда – капитан «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, сделавший 7-й хет-трик в карьере в матче с «Баффало» (3:1). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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