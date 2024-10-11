Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Сегодня 900 матчей у Плотникова, 600 матчей у Дедунова. Мы их поздравляем. Другие ребята не поздравили, к сожалению»
Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга отметил достижения Сергея Плотникова и Павла Дедунова после матча с минским «Динамо» (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– Сколько выходных команда получила перед этим матчем?
– А сколько мы могли получить выходных?
– Один-два дня.
– У нас игры через день. Мы должны были не выйти на сегодняшний матч?
– Можно было отдохнуть 8 и 9 октября.
– Это значит вообще не тренироваться. Есть вопрос эмоций и вопрос физики. Эмоций сегодня было недостаточно, но по физике мы доминировали в третьем периоде, могли сравнять счет, почти весь период играя без вратаря. Нет вопросов по физике.
Сложнее найти эмоции после большой игры в Ярославле. Сегодня 900 матчей у Сергея Плотникова, 600 матчей у Павла Дедунова. Мы их поздравляем – это хоккеисты, которые всегда отдаются, играют на пределе, сильно помогают нашей команде и мне лично как главному тренеру. Эти ребята прошли многое в своих карьерах. Они забили голы в предыдущем матче в Ярославле, поздравили главного тренера своими шайбами.
Сегодня другие ребята, к сожалению, не поздравили наших игроков Сергея Плотникова и Павла Дедунова. Но я уверен в том, что в следующем матче наши хоккеисты поздравят ребят. У нас серьезный коллектив, в команде сильный дух и характер. Эмоционально – да. Мы должны правильно готовиться. Команда возвращается домой с выезда, здесь девушки и жены.
Семья, бытовые вопросы – все это влияет на подготовку хоккеистов. Важно правильно готовиться к матчам дома и на выезде. Мы это можем улучшить, можем еще улучшить настрой, найти правильные эмоции, несмотря ни на что.
У нас длинный пусть – в плей-офф это особенно важно. К следующей игре надо подготовиться правильно эмоционально, не физически. С физикой у нас все в порядке – мы это видели в сегодняшнем матче, – сообщил Ротенберг.
«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем
«Почему нас никто не поздравляет? Дискриминация». «Трактор» троллит Ротенберга
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий