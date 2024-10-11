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  • Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Сегодня 900 матчей у Плотникова, 600 матчей у Дедунова. Мы их поздравляем. Другие ребята не поздравили, к сожалению»
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Ротенберг после 2:4 с минским «Динамо»: «Сегодня 900 матчей у Плотникова, 600 матчей у Дедунова. Мы их поздравляем. Другие ребята не поздравили, к сожалению»

Роман Ротенберг попенял игрокам СКА, не отметившим юбилейные игры партнеров.

Главный тренер клуба из Санкт-Петербурга отметил достижения Сергея Плотникова и Павла Дедунова после матча с минским «Динамо» (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– Сколько выходных команда получила перед этим матчем?

– А сколько мы могли получить выходных?

– Один-два дня. 

– У нас игры через день. Мы должны были не выйти на сегодняшний матч?

– Можно было отдохнуть 8 и 9 октября.

– Это значит вообще не тренироваться. Есть вопрос эмоций и вопрос физики. Эмоций сегодня было недостаточно, но по физике мы доминировали в третьем периоде, могли сравнять счет, почти весь период играя без вратаря. Нет вопросов по физике.

Сложнее найти эмоции после большой игры в Ярославле. Сегодня 900 матчей у Сергея Плотникова, 600 матчей у Павла Дедунова. Мы их поздравляем – это хоккеисты, которые всегда отдаются, играют на пределе, сильно помогают нашей команде и мне лично как главному тренеру. Эти ребята прошли многое в своих карьерах. Они забили голы в предыдущем матче в Ярославле, поздравили главного тренера своими шайбами.

Сегодня другие ребята, к сожалению, не поздравили наших игроков Сергея Плотникова и Павла Дедунова. Но я уверен в том, что в следующем матче наши хоккеисты поздравят ребят. У нас серьезный коллектив, в команде сильный дух и характер. Эмоционально – да. Мы должны правильно готовиться. Команда возвращается домой с выезда, здесь девушки и жены.

Семья, бытовые вопросы – все это влияет на подготовку хоккеистов. Важно правильно готовиться к матчам дома и на выезде. Мы это можем улучшить, можем еще улучшить настрой, найти правильные эмоции, несмотря ни на что.

У нас длинный пусть – в плей-офф это особенно важно. К следующей игре надо подготовиться правильно эмоционально, не физически. С физикой у нас все в порядке – мы это видели в сегодняшнем матче, – сообщил Ротенберг. 

«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем

«Почему нас никто не поздравляет? Дискриминация». «Трактор» троллит Ротенберга

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт СКА
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logoДинамо Минск
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logoПавел Дедунов
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