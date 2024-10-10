Плотников – 4-й хоккеист, сыгравший 900 матчей в КХЛ. Лидирует Бирюков – 1001 игра

Сергей Плотников проводит 900-й матч в КХЛ.

Нападающий СКА принимает участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо ».

Сергей Плотников стал четвертым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и большей матчей.

Он набрал 506 (220+286) баллов в КХЛ. Лидеры по матчам в КХЛ:

1001 – Евгений Бирюков;

999 – Вадим Шипачев;

972 – Илья Каблуков;

900 – Сергей Плотников.