Плотников – 4-й хоккеист, сыгравший 900 матчей в КХЛ. Лидирует Бирюков – 1001 игра
Сергей Плотников проводит 900-й матч в КХЛ.
Нападающий СКА принимает участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
Сергей Плотников стал четвертым игроком в истории КХЛ, сыгравшим 900 и большей матчей.
Он набрал 506 (220+286) баллов в КХЛ. Лидеры по матчам в КХЛ:
1001 – Евгений Бирюков;
999 – Вадим Шипачев;
972 – Илья Каблуков;
900 – Сергей Плотников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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