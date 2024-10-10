Ротенберг о поражении: «Минское «Динамо» – сильный соперник, не хуже «Локомотива», даже поинтереснее играют. У СКА не было энергии, не хватило эмоций»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение от минского «Динамо».

СКА уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Было видно, что не было такой энергии, какой у нас была в матче с «Локомотивом» – наверное, много эмоций оставили, была большая игра.

«Динамо » – сильный соперник, ничем не хуже «Локомотива », даже где-то поинтереснее играют в атаке, больше импровизации, сильная команда.

Понимали, что будет очень тяжелая игра. У них одинаковая система игры с «Локомотивом», очень похожая. Где-то не хватило эмоций.

Ввели ребят после травм – понятно, что им еще нужно дать время найти игровой тонус. Но это наши лидеры, они обязательно проявят себя.

Хочу поблагодарить команду за третий период – проявили характер, могли сравнять. Где-то подвела реализация, у них здорово сыграл вратарь.

Работаем дальше, вернем нашу спортивную злость», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью.