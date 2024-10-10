Ротенберг о поражении: «Минское «Динамо» – сильный соперник, не хуже «Локомотива», даже поинтереснее играют. У СКА не было энергии, не хватило эмоций»
СКА уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Было видно, что не было такой энергии, какой у нас была в матче с «Локомотивом» – наверное, много эмоций оставили, была большая игра.
«Динамо» – сильный соперник, ничем не хуже «Локомотива», даже где-то поинтереснее играют в атаке, больше импровизации, сильная команда.
Понимали, что будет очень тяжелая игра. У них одинаковая система игры с «Локомотивом», очень похожая. Где-то не хватило эмоций.
Ввели ребят после травм – понятно, что им еще нужно дать время найти игровой тонус. Но это наши лидеры, они обязательно проявят себя.
Хочу поблагодарить команду за третий период – проявили характер, могли сравнять. Где-то подвела реализация, у них здорово сыграл вратарь.
Работаем дальше, вернем нашу спортивную злость», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью.
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