НХЛ перенесла матч «Тампы» и «Каролины» из-за урагана «Милтон»
НХЛ перенесла матч между «Тампой» и «Каролиной» из-за урагана «Милтон».
Игра регулярного чемпионата должна была пройти 12 октября.
Новая дата проведения матча будет объявлена позднее.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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