Козлов о женщине-тренере в КХЛ: «Если хороший специалист, то почему бы и нет»

Виктор Козлов оценил возможность появление женщины-тренера в КХЛ.

Джессика Кэмпбелл , который входит в тренерский штаб Дэна Байлсмы в «Сиэтле», стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярного чемпионата НХЛ в качестве помощника тренера.

– В НХЛ дебютировала первая в мире женщина‑тренер. Можете такое представить в КХЛ?

– Если женщина – хороший специалист, то почему бы и нет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.