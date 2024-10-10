Козлов о женщине-тренере в КХЛ: «Если хороший специалист, то почему бы и нет»
Виктор Козлов оценил возможность появление женщины-тренера в КХЛ.
Джессика Кэмпбелл, который входит в тренерский штаб Дэна Байлсмы в «Сиэтле», стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярного чемпионата НХЛ в качестве помощника тренера.
– В НХЛ дебютировала первая в мире женщина‑тренер. Можете такое представить в КХЛ?
– Если женщина – хороший специалист, то почему бы и нет, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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