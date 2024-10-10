Игорь Куперман: «Вижу фразы, что «Овечкину не дадут обогнать Гретцки». Это потрясение просто. Все хотят, чтобы он этот пик покорил!»
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Насколько офису НХЛ важна тема погони Овечкина за Гретцки?
– Это исключительно важный момент.
Порой я вижу фразы в российской прессе, что «Овечкину не дадут обогнать Гретцки». И даже не знаю, как на это реагировать. Это потрясение просто.
Вы поймите, что в Северной Америке в целом и в офисе НХЛ в частности очень пристально следят за каждым шагом Овечкина. И все хотят, чтобы он этот пик покорил! Ведь это колоссальная реклама для лиги.
И какая разница, кто это сделает – русский или американец? Главное, чтобы все увидели новый рекорд.
Кстати, вы заметили, что в НХЛ уже 10-15 лет вообще не упоминают национальность игрока, когда о нем говорят по телевизору в Северной Америке или пишут в статьях?
Вы уже практически нигде не увидите, что Элиас Петтерссон – швед, а что Никита Кучеров – русский.
– Почему так?
– Потому что это люди Национальной хоккейной лиги, понимаете? Их национальность уходит на второй план, – сказал бывший генменеджер сборной России и работающий в офисе НХЛ Игорь Куперман.
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