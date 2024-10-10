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  • Коньков о Цыплакове в «Айлендерс»: «Ожидаю, что закрепится в основе, будет стабильно набирать очки. За сезон нужно адаптироваться к НХЛ»
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Коньков о Цыплакове в «Айлендерс»: «Ожидаю, что закрепится в основе, будет стабильно набирать очки. За сезон нужно адаптироваться к НХЛ»

Сергей Коньков высказался о приходе Максима Цыплакова в «Айлендерс».

«Я ожидаю, что Цыплаков закрепится в основном составе и будет стабильно набирать очки. Ему нужно за этот сезон адаптироваться к НХЛ.

Немногим удается провести первый год в НХЛ на стабильно хорошем уровне. Но есть исключения. Артемий Панарин его провел великолепно, но он уезжал немного в другом статусе.

Цыплакову нужно стабильно отыграть первый сезон, иметь игровое время и слушать, что ему подсказывают тренеры и партнеры по команде», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoСергей Коньков
logoНХЛ
logoАртемий Панарин
logoМаксим Цыплаков
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