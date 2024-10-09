Плющев о «Динамо»: «Стоило пойти на радикальные меры, может, но руководство решило, что сойдет и так. Не сработало. Все проблемы идут из прошлого сезона»

Владимир Плющев оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова занимает 8-е место в таблице Западной конференции, набрав 13 очков в 14 играх.

«Уже говорил, что все проблемы «Динамо » идут из прошлого сезона. Выводы сделаны не были. Возможно, стоило пойти даже на радикальные меры, но руководство решило, что сойдет и так. А в итоге не сработало.

Сейчас, в разгар сезона, менять что-то радикальным образом уже поздновато. Может, разве что подшлифовать какие-то вещи получится. Но повторюсь – корнями нынешние проблемы клуба уходят в прошлый сезон», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.