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Кудашов о 3:5 с «Металлургом»: «Нижние звенья «Динамо» хорошо работают, проблема в первых двух. Действия Уила озадачивают всю команду»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Металлургом».

Бело-голубые проиграли со счетом 3:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Одну часть матча мы играли дисциплинированно, контролировали его ход. А потом начались вольности, и результат сразу дал о себе знать.

– Видно, что вы старались лишить «Металлург» тех козырей, за счет чего они победили ЦСКА и «Спартак».

– А как по‑другому? Мы все друг на друга смотрим, знаем. И мы не только «Металлург» изучаем. Поэтому стараемся убрать сильные стороны соперника, заставить его играть слабыми сторонами. То же самое и «Металлург» делает.

– Не мешает ли, что у вас так все заточено на игру легионеров из топ‑звеньев?

– Наши нижние звенья сейчас хорошо работают, и они приносят результат. Сейчас зачастую проблема в первых двух звеньях.

– Что не получилось в концовке, когда вы заменили вратаря и хотели спастись при счете 3:4? И объясните действие Уила, когда он заработал удаление.

– Вы его сейчас пригласите на пресс‑конференцию и сами спросите у него. Они озадачивают не только меня, а всю команду. Как я и сказал, что во второй части матча нам не хватало дисциплины.

– Вратарь Моторыгин играл как первый голкипер клуба?

– Он хорошо играл, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМеталлург Мг
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoДжордан Уил
logoМатч ТВ
logoМаксим Моторыгин
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