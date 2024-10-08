Кудашов о 3:5 с «Металлургом»: «Нижние звенья «Динамо» хорошо работают, проблема в первых двух. Действия Уила озадачивают всю команду»
Бело-голубые проиграли со счетом 3:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Одну часть матча мы играли дисциплинированно, контролировали его ход. А потом начались вольности, и результат сразу дал о себе знать.
– Видно, что вы старались лишить «Металлург» тех козырей, за счет чего они победили ЦСКА и «Спартак».
– А как по‑другому? Мы все друг на друга смотрим, знаем. И мы не только «Металлург» изучаем. Поэтому стараемся убрать сильные стороны соперника, заставить его играть слабыми сторонами. То же самое и «Металлург» делает.
– Не мешает ли, что у вас так все заточено на игру легионеров из топ‑звеньев?
– Наши нижние звенья сейчас хорошо работают, и они приносят результат. Сейчас зачастую проблема в первых двух звеньях.
– Что не получилось в концовке, когда вы заменили вратаря и хотели спастись при счете 3:4? И объясните действие Уила, когда он заработал удаление.
– Вы его сейчас пригласите на пресс‑конференцию и сами спросите у него. Они озадачивают не только меня, а всю команду. Как я и сказал, что во второй части матча нам не хватало дисциплины.
– Вратарь Моторыгин играл как первый голкипер клуба?
– Он хорошо играл, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
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