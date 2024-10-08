У «Динамо» 8-е поражение в 14 матчах сезона КХЛ. Команда Кудашова идет 7-й на Западе на данный момент
«Динамо» потерпело 8-е поражение в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова уступила «Металлургу» со счетом 3:5.
«Динамо» потерпело 8-е поражение в 14 матчах текущего регулярного сезона КХЛ.
Бело-голубые на данную минуту занимают 7-ю строчку в таблице Западной конференции, набрав 13 баллов в 14 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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